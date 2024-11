https://fr.sputniknews.africa/20241112/avec-la-russie-le-kenya-veut-doter-delectricite-chaque-industrie-declare-son-ambassadeur-a-moscou-1069199254.html

Avec la Russie, le Kenya veut doter d'électricité chaque industrie, déclare son ambassadeur à Moscou

Avec la Russie, le Kenya veut doter d'électricité chaque industrie, déclare son ambassadeur à Moscou

Sputnik Afrique

La réalisation de cet objectif permettrait d'accroître la production, ce qui stimulerait la création d'emplois, explique Peter Mutuku Mathuki. 12.11.2024, Sputnik Afrique

2024-11-12T17:52+0100

2024-11-12T17:52+0100

2024-11-12T17:52+0100

opinion

russie

kenya

électricité

agriculture

engrais

infrastructure

1ère conférence ministérielle russie-afrique

afrique subsaharienne

occident

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0c/1069194575_0:0:1645:926_1920x0_80_0_0_7ced58a5d913d8eefcb4cbf53652d78d.jpg

Interrogé par Sputnik Afrique, le diplomate évoque d'autres secteurs dans lesquels l'expertise russe pourrait être très utile: Grâce aux technologies avancées, le pays compte accroître le rendement, améliorer les revenus et créer des emplois. Le pays en importe beaucoup de Russie, mais souhaite faire en sorte "que les entreprises qui s'occupent des engrais investissent au Kenya, afin que cela devienne plus facile mais aussi plus durable", selon le chef de la mission diplomatique. Nairobi se tourne vers la Russie notamment dans la planification urbaine et les infrastructures plus propres. La coopération dans ce domaine pourrait considérablement améliorer la qualité de vie des Kényans, soutient M.Mathuki. Il a également souligné la différence de l'approche de Moscou vis-à-vis de l'Afrique par rapport à celle de l'Occident.

russie

kenya

afrique subsaharienne

occident

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

opinion, russie, kenya, électricité, agriculture, engrais, infrastructure, 1ère conférence ministérielle russie-afrique, afrique subsaharienne, occident