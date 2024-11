https://fr.sputniknews.africa/20241112/au-nigeria-la-production-de-brut-et-de-condensats-va-augmenter-de-30-dici-la-fin-de-lannee-1069189675.html

Au Nigeria, la production de brut et de condensats va augmenter de 30% d'ici la fin de l'année

La production atteindra 2 millions de barils par jour avant la fin de l'année, contre 1,54 million en septembre, selon la Commission nigériane de... 12.11.2024, Sputnik Afrique

À ce jour, la production s'élève à 1,8 millions de baril, d'après le commissaire exécutif de l'instance, Enorense Amadasu.Le régulateur nigérian n'a cependant pas révélé la proportion de brut par rapport au condensat dans ses prévisions. Un niveau plus élevé pousserait cependant la production plus près ou au-dessus du quota de 1,5 million de barils par jour que le Nigeria a convenu avec l'Opep+ de ne pas dépasser, rappelle Bloomberg.Pour rappel, le groupe de 23 pays a fixé, en septembre 2016, des limites de production pour éviter un excédent et soutenir les prix du brut.

