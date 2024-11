https://fr.sputniknews.africa/20241112/a-addis-abeba-un-forum-vise-a-stimuler-la-cooperation-russo-ethiopienne-1069201246.html

À Addis-Abeba, un forum vise à stimuler la coopération russo-éthiopienne

À Addis-Abeba, un forum vise à stimuler la coopération russo-éthiopienne

Il s'agit notamment de fournir aux entrepreneurs des deux pays une plateforme pour nouer des partenariats gagnant-gagnant et promouvoir les produits

L'événement, qui se déroulera jusqu'au 14 novembre, réunit les entreprises opérant dans de nombreux domaines: La délégation russe cherche des partenaires pour lancer des startups, explique le chef du Comité russe pour la coopération économique avec les pays africains (Afrocom), l'un des organisateurs du forum. Interrogé par Sputnik Afrique, Igor Morozov souligne que le nouveau bureau de cette organisation à Addis-Abeba œuvre pour libérer le potentiel économique de la Russie et de l'Éthiopie à travers de nouveaux mécanismes de commerce et d'investissement. Selon le responsable, l'adhésion de l'Éthiopie aux BRICS devrait faciliter la mise en place d'un nouveau système de paiement et de politiques commerciales, donnant une possibilité d'accélérer sa croissance économique. M.Morozov a fait remarquer que la Russie augmentait ses quotas d'étudiants étrangers, y compris pour l'Éthiopie, qui a besoin de plus de spécialistes. L'objectif est de former les futurs dirigeants qui, à leur retour, pourront bâtir une économie éthiopienne du XXIe siècle.

