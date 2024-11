https://fr.sputniknews.africa/20241111/voici-les-pays-africains-ayant-les-plus-gros-echanges-commerciaux-avec-la-russie-1069180463.html

Voici les pays africains ayant les plus gros échanges commerciaux avec la Russie

Le chiffre d'affaires commercial entre la Russie et l'Afrique a atteint un maximum historique, à savoir 24,5 milliards de dollars. Dans cette infographie... 11.11.2024, Sputnik Afrique

Les transactions ne faisant que croître, le chiffre d'affaires commercial russo-africain a augmenté de plus de 22% au premier semestre 2024. Dans le top 5 des plus gros acheteurs, on retrouve l'Égypte, l'Algérie, le Sénégal, le Maroc et le Nigéria.

