https://fr.sputniknews.africa/20241111/vladimir-poutine-souhaite-a-sputnik-un-bon-10e-anniversaire-1069181392.html

Vladimir Poutine souhaite à Sputnik un bon 10e anniversaire

Vladimir Poutine souhaite à Sputnik un bon 10e anniversaire

Sputnik Afrique

Le Président russe a félicité les journalistes pour leur succès créatif, indique un communiqué du Kremlin. 11.11.2024, Sputnik Afrique

2024-11-11T16:20+0100

2024-11-11T16:20+0100

2024-11-11T16:20+0100

russie

vladimir poutine

anniversaire

sputnik

message de félicitations

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0a/01/1062473996_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_e917bc00478c1373b80fcdc4c9776a2c.jpg

Sputnik constitue "une plateforme pour les personnes ayant des points de vue différents sur les principales tendances politiques, économiques et sociales en Russie et dans le monde", a souligné le dirigeant russe. Un message qu'il a conclu avec des vœux souhaitant le meilleur à l'agence de presse. La marque Sputnik a été lancée le 10 novembre 2014 par le groupe de médias russes Rossiya Segodnya. Les rédactions de Sputnik travaillent actuellement en plus de 30 langues dont le français, l’anglais, l’espagnol, l’arabe et le chinois.

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, vladimir poutine, anniversaire, sputnik, message de félicitations