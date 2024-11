https://fr.sputniknews.africa/20241111/pres-dune-centaine-de-terroristes-neutralises-au-tchad-1069167372.html

Près d'une centaine de terroristes neutralisés au Tchad

Au moins 96 éléments de Boko Haram ont été neutralisés samedi lors d'un accrochage avec les Forces de Défense et de Sécurité tchadiennes qui mènent une... 11.11.2024

Lors de cet accrochage, onze terroristes ont été blessés, a indiqué dimanche soir le Porte Parole de l'Armée, le général de brigade Chanane Issakh Acheikh, faisant savoir que 107 armes individuelles et trois armes collectives ont été récupérées, alors que six pirogues ont été détruites.La même source précise que 15 militaires ont été tués et 32 autres blessés lors de cette opération.Le président tchadien Mahamat Idriss Deby Itno avait lancé cette l’opération Haskanite au Lac-Tchad pour faire face au groupe terroriste Boko Haram.

