"Nous avons atteint un très bon résultat": Luanda commente la conférence Russie-Afrique à Sotchi

L'évènement est perçu comme un tremplin pour le partenariat Russie-Afrique, a déclaré Tete Antonio dans une interview accordée à Sputnik Afrique, en marge de... 11.11.2024, Sputnik Afrique

Les discussions avec la Russie ont ouvert la voie à la résolution de ce qui est actuellement le plus important pour le continent africain, qui poursuit un programme de transformation, selon lui.Le ministre a également souligné le potentiel de l'Afrique en matière d'industrialisation, de transfert de connaissances et de souveraineté alimentaire.D'après lui, l'évènement a non seulement servi de mécanisme de suivi du précédent sommet des chefs d'État, mais a également jeté les bases du prochain sommet de 2026.

