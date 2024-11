https://fr.sputniknews.africa/20241111/le-role-de-la-russie-au-soudan-est-tres-important-pour-mettre-a-profit-les-richesses-du-soudan-1069178052.html

"Le rôle de la Russie au Soudan est très important pour mettre à profit les richesses du Soudan"

Ce constat a été fait par le vice-chef par intérim de la diplomatie soudanaise en marge de la conférence ministérielle Russie-Afrique à Sotchi. 11.11.2024, Sputnik Afrique

Il a rappelé que les pays africains étaient pauvres, malgré le potentiel de leur sous-sol et de leurs ressources humaines. "Les pays occidentaux ont poussé et continuent de pousser dans la même direction: prendre et ne rien donner en retour", a-t-il martelé.

