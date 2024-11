https://fr.sputniknews.africa/20241111/larmee-russe-a-libere-le-village-de-kolesnikovka-dans-la-region-de-kharkov-annonce-la-defense-1069171386.html

L'armée russe a libéré le village de Kolesnikovka dans la région de Kharkov, annonce la Défense

L'armée russe a libéré le village de Kolesnikovka dans la région de Kharkov, annonce la Défense

Sputnik Afrique

Autres points clés du nouveau rapport du ministère sur l'opération spéciale menée en Ukraine: 11.11.2024, Sputnik Afrique

2024-11-11T11:29+0100

2024-11-11T11:29+0100

2024-11-11T11:29+0100

donbass. opération russe

ukraine

conflit ukrainien

russie

défense

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/101783/15/1017831595_0:137:2961:1803_1920x0_80_0_0_5ef3401299b8197646fca287f15d6d2c.jpg

Les forces russes ont frappé un atelier de production de composants et un site d'essais des missiles opérationnels et tactiques Sapsan ukrainiens;La défense antiaérienne russe a abattu en 24 heures quatre bombes aériennes Hammer et 39 drones ukrainiens;Les pertes cumulées des troupes ukrainiennes sur différents axes se sont chiffrées à environ 1.880 hommes.

ukraine

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

ukraine, conflit ukrainien, russie, défense