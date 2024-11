https://fr.sputniknews.africa/20241111/la-namibie-souhaite-devenir-membre-des-brics-affirme-lambassadeur-namibien-a-moscou-1069171167.html

La Namibie souhaite devenir membre des BRICS, affirme l’ambassadeur namibien à Moscou

Windhoek ne peut pas se permettre de rester à la traîne dans ce processus lui permettant d'interagir avec des États progressistes, a expliqué aux médias russes... 11.11.2024, Sputnik Afrique

Le pays se prépare à une éventuelle adhésion à l’association, a indiqué le diplomate en marge de la conférence ministérielle Russie-Afrique à Sotchi. Ce travail a cependant été retardé en raison du décès du Président, selon lui. Et d'ajouter que les efforts en ce sens seront repris après les élections du 27 novembre. Les BRICS ont été fondés en 2006 par le Brésil, la Russie, l’Inde et la Chine. En 2011, l'Afrique du Sud les a rejoints. L'Égypte, l'Iran, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et l'Éthiopie sont devenus membres à part entière le 1er janvier 2024. À l’issue du sommet des BRICS à Kazan, une liste des pays partenaires dont l'Ouganda, l'Algérie et le Nigeria a été établie. Ils recevront des invitations, et après la réception de toutes des réponses, la liste définitive sera dévoilée.

