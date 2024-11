https://fr.sputniknews.africa/20241111/jean-claude-gakosso-les-africains-nont-pas-besoin-de-la-misericorde-des-occidentaux-1069176494.html

Jean-Claude Gakosso: "Les Africains n'ont pas besoin de la miséricorde des Occidentaux"

Jean-Claude Gakosso: "Les Africains n'ont pas besoin de la miséricorde des Occidentaux"

Le territoire de Sirius dans le sud de la Russie accueille la première conférence du forum de partenariat Russie-Afrique. Des chefs de la diplomatie de pays... 11.11.2024, Sputnik Afrique

Jean-Claude Gakosso: "Les Africains n'ont pas besoin de la miséricorde des Occidentaux" Sputnik Afrique Le territoire de Sirius dans le sud de la Russie accueille la première conférence du forum de partenariat Russie-Afrique. Des chefs de la diplomatie de pays africains y ont participé, dont Jean-Claude Gakosso, ministre congolais des Affaires étrangères qui a confié ses impressions à Sputnik Afrique.

"Le président Poutine a totalement raison. Et d'ailleurs, au sein du monde occidental, beaucoup de leaders politiques pensent la même chose. Il faut de la justice dans les relations entre les puissances, les grandes puissances et les pays africains pour que la relation soit plutôt du win-win, du gagnant-gagnant", a déclaré M.Gakosso sur les manifestations de néocolonialisme à l'égard de l'Afrique dénoncées par Vladimir Poutine.Retrouvez également dans cette émission:- Karamoko Jean-Marie Traoré, ministre burkinabé des Affaires étrangères, sur la première conférence du forum de partenariat Russie-Afrique;-Modeste Dossou, analyste béninois et Abdoulaye Nabaloum, président de la Confédération des Associations et Mouvements Panafricains de l'Afrique de l'Ouest sur les déclarations de Vladimir Poutine au club de discussion Valdai.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

