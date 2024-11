https://fr.sputniknews.africa/20241111/il-etait-important-pour-nos-etats-africains-de-venir-sasseoir-autour-de-la-table-avec-la-russie-1069186205.html

"Il était important pour nos États africains de venir s'asseoir autour de la table avec la Russie"

"Il était important pour nos États africains de venir s'asseoir autour de la table avec la Russie"

Sputnik Afrique

C'est ce que dit à propos de la conférence ministérielle Russie-Afrique à Sotchi Fatime Aldjineh Garfa, ministre déléguée auprès du ministre des Affaires... 11.11.2024, Sputnik Afrique

2024-11-11T19:11+0100

2024-11-11T19:11+0100

2024-11-11T19:11+0100

opinion

russie

afrique

1ère conférence ministérielle russie-afrique

tchad

technologies

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0b/1069181922_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4c3bf65dd7fb172da0e3ae2bf2928bfd.png

Selon la responsable, cet échange était nécessaire pour une "collaboration mutuelle basée sur la confiance et le respect" entre le continent africain et la Russie. Les parties ont évoqué le partenariat dans plusieurs domaines, dont l'agriculture, l'enseignement, le tourisme et la technologie, a indiqué Mme Garfa. De plus, N'Djamena et Moscou ont signé des accords sur la reconnaissance réciproque des diplômes. Un accord "très important pour l'enseignement supérieur au Tchad", car beaucoup d'étudiants viennent en Russie pour se former, a rappelé la ministre.

russie

afrique

tchad

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

opinion, russie, afrique, 1ère conférence ministérielle russie-afrique, tchad, technologies