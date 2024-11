https://fr.sputniknews.africa/20241111/il-est-important-dutiliser-le-forum-russie-afrique-pour-promouvoir-lagenda-2063-de-lua-1069178584.html

Il est important d'utiliser le Forum Russie-Afrique pour promouvoir l'Agenda 2063 de l'UA

Il est important d'utiliser le Forum Russie-Afrique pour promouvoir l'Agenda 2063 de l'UA

C'est ce qu'a mis en avant le ministre éthiopien des Affaires étrangères au cours de la première conférence ministérielle Russie-Afrique organisée à Sotchi. 11.11.2024, Sputnik Afrique

Gedion Timothewos a souligné l'importance de renforcer la coopération économique entre l'Afrique et la Russie, en particulier dans les domaines des investissements étrangers directs et du commerce. Pour lui, il est également nécessaire de consolider les liens dans la science et la technologie pour maximiser les avantages mutuels. Et de rappeler que l'extension de partenariats dans plusieurs autres secteurs est la clé pour le développement: L'Éthiopie a salué la volonté de la Russie d'accélérer la réforme globale de l'Onu et son soutien à la représentation permanente de l'Afrique au Conseil de sécurité.

