Une oliveraie voit le jour en Russie à l’occasion de la conférence ministérielle Russie-Afrique

Une oliveraie voit le jour en Russie à l’occasion de la conférence ministérielle Russie-Afrique

65 oliviers ont été plantés à Sirius, près de Sotchi: un pour chaque pays ou organisation internationale d'Afrique. 10.11.2024, Sputnik Afrique

L’oliveraie symbolise l’amitié russo-africaine, a déclaré ce 10 novembre Mikhaïl Bogdanov. Le représentant spécial du Président russe pour le Moyen-Orient et les pays africains a participé à la cérémonie d’inauguration du jardin d'amitié russo-africaine. "Depuis l’Antiquité, les oliviers incarnent la paix et l’harmonie, c’est ce que nous recherchons ensemble. L’olivier est une plante vivace, tout comme les relations russo-africaines traditionnellement amicales et éprouvées", a expliqué le diplomate russe.Selon lui, ces arbres "sont connus pour leur résilience et leur capacité à survivre à n'importe quelle catastrophe, tout comme les peuples de Russie et d'Afrique dans leur lutte pour la souveraineté, la justice et l'égalité".

