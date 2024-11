"Moscou a eu le courage de nous offrir ce que les autres ont refusé", déclare un ministre burkinabè

"La Russie est arrivée au bon moment et a eu le courage de nous offrir ce que les autres nous ont refusé. Elle a mesuré aussi l'injustice à laquelle nos pays faisaient face. On ne peut pas mettre les menottes à un paysan et lui demander de labourer son champ. Ce n'est pas possible. C'est ce que nous étions en train de vivre dans les pays du Sahel", a-t-il expliqué.