Manifestation à Paris contre les conditions de vie dans les territoires d'Outre-Mer

"La vie est trop chère aux Antilles, il faut que ça cesse. Tant qu'on ne fera pas démonstration à l'État français que les Antillais ont nécessité à vivre comme tous les autres Français, rien ne s'arrêtera. Si on doit faire appel à quelqu'un d'autre pour nous nourrir, on le fera. Et les Russes sont bienvenus aux Antilles", explique un manifestant à Sputnik Afrique.

"On fera tout ce qui est en notre pouvoir pour que tout ça cesse. Parce que le système colonial français a amené à quelque chose et que ça perdure depuis trop d'années, en fait. Et on fera tout ce qui est en notre pouvoir", a-t-il ajouté.