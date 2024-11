https://fr.sputniknews.africa/20241110/les-ministeres-des-affaires-etrangeres-de-la-russie-et-du-burkina-contre-le-diktat-au-sahel-sahara-1069152069.html

Les ministères des Affaires étrangères de la Russie et du Burkina contre le diktat au Sahel-Sahara

Le ministre des Affaires étrangères de la Russie, Sergueï Lavrov, a discuté de la situation dans la zone saharo-sahélienne avec son collègue, Karamoko Traoré. 10.11.2024, Sputnik Afrique

La rencontre des ministres a eu lieu à Sotchi dans le cadre de la conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique.Selon la diplomatie russe, les approches fondamentales de Moscou et Ouagadougou, "basées sur la nécessité de construire un ordre mondial plus juste et multipolaire, avec le respect du droit international et de la Charte des Nations Unies", ont été abordées.En outre, les deux pays ont exprimé leur volonté de renforcer leur coopération, à savoir en élargissant les partenariats dans les domaines économique, commercial et humanitaire.

