Le Gabon recherche des solutions innovantes russes dans le domaine de la santé

Formation de spécialistes; "La Russie a l'expertise et les structures de qualité pour accueillir nos étudiants ou nos jeunes médecins pour les former dans des spécialités de plus en plus avancées. Nous voyons aujourd'hui la nécessité de former nos médecins en anatomo-pathologie, discipline qui pose beaucoup de problèmes pour le diagnostic de cancers dans le pays", poursuit-il.