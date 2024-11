https://fr.sputniknews.africa/20241110/la-russie-a-toujours-traite-les-seychelles-degal-a-egal-selon-un-ministre-de-larchipel-1069164438.html

La Russie a toujours traité les Seychelles d'égal à égal, selon un ministre de l'archipel

Les Seychelles apprécient leur relation amicale avec Moscou, qui privilégie un partenariat d'égal à égal, a déclaré à Sputnik Afrique Sylvestre Radegonde...

Les relations entre la Russie et les Seychelles sont anciennes et fondées sur "une véritable amitié et de la compréhension", a affirmé à Sputnik Afrique Sylvestre Radegonde, ministre des Affaires étrangères et du tourisme, en marge de la 1ère conférence ministérielle Russie-Afrique à Sotchi.Le ministre a rappelé que le tourisme restait un domaine clé de collaboration, les Seychelles accueillant un nombre important de visiteurs russes.

