https://fr.sputniknews.africa/20241110/face-au-soutien-de-kiev-au-terrorisme-en-afrique-le-monde-doit-reagir-selon-le-burkina--1069141699.html

Face au soutien de Kiev au terrorisme en Afrique, le monde doit réagir, selon le Burkina

Face au soutien de Kiev au terrorisme en Afrique, le monde doit réagir, selon le Burkina

Sputnik Afrique

La communauté internationale ne peut pas rester silencieuse face au soutien avéré de Kiev au terrorisme dans le Sahel, a affirmé à Sputnik Afrique Karamoko... 10.11.2024, Sputnik Afrique

2024-11-10T09:15+0100

2024-11-10T09:15+0100

2024-11-10T09:22+0100

afrique subsaharienne

ukraine

terrorisme

burkina faso

opinion

karamoko jean marie traoré

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/08/18/1068000999_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_059a7baa1b8b7d5a3f0f0a2704293664.jpg

Le Burkina Faso et le Mali ont payé une "facture macabre" élevée au terrorisme et ne peuvent pas accepter que la communauté internationale reste passive face au soutien de Kiev à ces groupes armés, a déclaré à Sputnik Afrique Karamoko Jean Marie Traoré, ministre burkinabè des Affaires étrangères, en marge de la 1ère conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique à Sotchi.Il n'est pas normal que "le monde entier s'arrête" quand cela se passe en Occident et que cela soit mis sur une "liste d'incidents négligés" lorsque cela arrive au Sahel, ajoute-t-il.

afrique subsaharienne

ukraine

burkina faso

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, ukraine, terrorisme, burkina faso, opinion, karamoko jean marie traoré