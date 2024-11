https://fr.sputniknews.africa/20241109/le-tchad-veut-se-debarrasser-du-systeme-educatif-colonial-et-cooperer-avec-la-russie--1069131109.html

Le Tchad veut se débarrasser du système éducatif colonial et coopérer avec la Russie

Faisant face à des problèmes de chômage et de manque de compétences professionnelles, le Tchad veut abandonner le modèle éducatif occidental et innover avec la... 09.11.2024, Sputnik Afrique

N'Djamena veut développer des approches innovantes dans l'enseignement avec la Russie et tourner le dos au modèle occidental, a déclaré le ministre tchadien de l'Éducation, Mamadou Gana Boukar, lors de la 1ère conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique.Le Tchad est confronté divers problèmes et crises, principalement de nature humanitaire, et l'éducation "aide à y faire face", a encore souligné le ministre.La 1ère conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique se déroule à Sotchi, dans le sud de la Russie, du 9 au 10 novembre.

