https://fr.sputniknews.africa/20241109/le-rwanda-compte-sur-la-russie-pour-former-ses-specialistes-en-nucleaire-civil--1069139200.html

Le Rwanda compte sur la Russie pour former ses spécialistes en nucléaire civil

Le Rwanda compte sur la Russie pour former ses spécialistes en nucléaire civil

Sputnik Afrique

Des centaines d'étudiants rwandais ont obtenu des diplômes dans les universités russes ces dernières décennies, a déclaré le ministre rwandais des Affaires... 09.11.2024, Sputnik Afrique

2024-11-09T17:12+0100

2024-11-09T17:12+0100

2024-11-09T17:12+0100

afrique subsaharienne

rwanda

russie

1ère conférence ministérielle russie-afrique

nucléaire

formation

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0c/0f/1064134996_0:64:2048:1216_1920x0_80_0_0_bd91cdbc652d7d6cd2af0f18a5b8124a.jpg

L’État rwandais espère pouvoir faire former en Russie un certain nombre de cadres scientifiques spécialisés, a-t-il souligné.️La Russie et le Rwanda ont convenu de coopérer sur l'utilisation du nucléaire civil, dans le but de développer l'infrastructure et les technologies y afférentes. ️En septembre, le groupe russe Rosatom et le Rwanda ont discuté de la création d'un centre de recherche nucléaire et d’une centrale nucléaire de faible puissance à base de technologies russes.️Au total, plus de 400 étudiants africains suivent actuellement une formation sur l'énergie atomique en Russie, selon Rosatom.

afrique subsaharienne

rwanda

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, rwanda, russie, 1ère conférence ministérielle russie-afrique, nucléaire, formation