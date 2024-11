https://fr.sputniknews.africa/20241109/le-ministre-russe-des-affaires-etrangeres-sentretient-avec-son-homologue-mauritanien-1069136222.html

Le ministre russe des Affaires étrangères s’entretient avec son homologue mauritanien

Le ministre russe des Affaires étrangères s'entretient avec son homologue mauritanien

Sergueï Lavrov et Mohamed Salem Ould Merzoug ont signé un protocole d'accord dans le domaine de la culture, selon un communiqué de la diplomatie russe.

1ère conférence ministérielle russie-afrique

sergueï lavrov

mauritanie

afrique du nord

diplomatie

culture

Moscou et Nouakchott ont confirmé leur coordination plus étroite en matière de politique étrangère, alors que la Mauritanie assure actuellement la présidence de l’Union africaine. Les ministres ont souligné l’importance de résoudre les conflits existant sur le continent, en particulier au Sahel, par des moyens politiques et diplomatiques. Une attention particulière a été accordée à la recherche d'une solution juste au problème palestinien.

