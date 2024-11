https://fr.sputniknews.africa/20241109/la-russie-soutient-louganda-en-tant-que-pays-partenaire-des-brics-1069128851.html

La Russie soutient l’Ouganda en tant que pays partenaire des BRICS

C'est ce qu’a indiqué le ministre russe des Affaires étrangères lors d’une rencontre avec son homologue ougandais, Haji Abubaker Jeje Odongo. 09.11.2024, Sputnik Afrique

"Nous notons et respectons la position équilibrée et pratique de l'Ouganda dans les affaires internationales, ainsi que le rôle du pays dans les efforts de maintien de la paix de l'Union africaine, notamment en Somalie, au Soudan du Sud, en RDC et dans la région africaine des Grands Lacs", a souligné Sergueï Lavrov en marge de la conférence ministérielle Russie-Afrique.En octobre, lors d’un sommet annuel des BRICS à Kazan, une liste des partenaires du groupe a été élaborée.

