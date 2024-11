https://fr.sputniknews.africa/20241109/la-russie-et-le-cameroun-discutent-de-cooperation-et-de-lemergence-dun-monde-multipolaire-1069133846.html

La Russie et le Cameroun discutent de coopération et de l'émergence d'un monde multipolaire

Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, a évoqué divers partenariats et échangé sur la nécessité d'un monde multipolaire plus juste avec son... 09.11.2024, Sputnik Afrique

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a rencontré son homologue camerounais, Lejeune Mbella Mbella, en marge de la 1ère conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique, a annoncé la diplomatie russe.Les ministres ont évoqué le renforcement des liens traditionnellement amicaux entre les deux pays et la construction de partenariats commerciaux, économiques et d'investissement.Un échange de vues a eu lieu sur les questions mondiales comme africaines et en faveur de la formation d'un ordre mondial multipolaire plus équitable, sous l'égide du droit international et de la Charte des Nations unies.La 1ère conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique se déroule à Sotchi, dans le sud de la Russie, les 9 et 10 novembre.

