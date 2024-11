https://fr.sputniknews.africa/20241109/la-1ere-conference-du-forum-de-partenariat-russie-afrique-debute-aujourdhui-1069118934.html

La 1ère conférence du Forum de partenariat Russie-Afrique débute aujourd'hui

Plus de 40 ministres ont confirmé leur présence. Il s'agit des ministres des Affaires étrangères, de l'Éducation et des Sciences, du Développement et des... 09.11.2024, Sputnik Afrique

Au total 1.500 participants, selon Roscongress. La direction de l'Union africaine prendra également part à cet événement qui se tiendra du 9 au 10 novembre à Sirius, dans le sud de la Russie. Au programme, 19 sessions plénières et réunions thématiques lors desquelles seront discutés la coopération dans les domaines de la sécurité, du transfert de compétences, de la numérisation de l'administration publique, de l'éducation, de la formation diplomatique et des soins de santé. Suivez sur notre chaîne Telegram et notre site le déroulement de la conférence tout au long de la journée.

