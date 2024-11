https://fr.sputniknews.africa/20241109/informations-erronees-et-totalement-infondees-alger-dement-la-suspension-du-commerce-avec-paris-1069136015.html

"Informations erronées et totalement infondées": Alger dément la suspension du commerce avec Paris

La cellule communication du Premier ministre algérien a ainsi réagi à une déclaration d'un ancien ambassadeur français en Algérie. 09.11.2024, Sputnik Afrique

Plus tôt cette semaine, Xavier Driencourt avait affirmé sur X que "pour remercier la France, l'Algérie décide de bloquer toutes les importations françaises et les exportations vers la France. Nous sommes décidément aveugles".Il s’agit d'"allégations mensongères colportées par l'ancien ambassadeur de France à Alger, dans son délire haineux et coutumier à l'égard de l'Algérie, au sujet de prétendues mesures restrictives au commerce", a indiqué un communiqué officiel publié le 7 novembre dans les médias publics. Dans la foulée, avant le démenti, l'Association algérienne des banques et des établissements financiers avait informé les banques locales que les opérations liées au commerce avec la France ne pouvaient plus être traitées.

