Cybermenaces contre les pays africains: l'Afrique du Sud, le Nigeria, l’Algérie sont les plus visés

Cybermenaces contre les pays africains: l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Algérie sont les plus visés

Sputnik Afrique

Ces 2 dernières années, la part des attaques contre le secteur public et les sociétés financières en Afrique a considérablement augmenté, selon une étude de... 09.11.2024

afrique

maghreb

algérie

afrique subsaharienne

afrique du sud

nigeria

cyberattaque

menace

L'étude a été présentée lors de la conférence ministérielle Russie-Afrique qui se tient actuellement à Sotchi.️Ainsi, 29% de toutes les attaques ont eu lieu contre le secteur public, 22% ont ciblé les organisations financières. Les hackers sont principalement attirés par les agences gouvernementales du Nigeria (27%), d'Algérie (17%), d'Éthiopie (12%) et d'Afrique du Sud (12%). Les secteurs les plus visés sont l’industrie et les télécommunications.

