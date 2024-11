Après les événements en Ukraine, la partialité de la presse occidentale révélée au grand jour

"Toutes les théories que l'on développait sur la liberté de la presse, c'est multiplié par zéro. On voit des chaînes de télévision se livrer à longueur de soirée à de la propagande la plus vulgaire. Même si on n'aime pas la Russie, mais ce n'est pas une raison pour se mettre à la solde de l'Ukraine pour faire de la propagande antirusse", a indiqué Jean-Claude Gakosso.