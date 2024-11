https://fr.sputniknews.africa/20241108/un-rover-chinois-trouve-les-indices-dun-ancien-ocean-sur-mars-1069098654.html

Un rover chinois trouve les indices d'un ancien océan sur Mars

Un rover chinois trouve les indices d'un ancien océan sur Mars

La théorie défendant la présence d'un océan ayant couvert plus du tiers de la planète rouge reste toutefois débattue, et un chercheur n'ayant pas participé à l'étude a mis en doute la validité des dernières découvertes. Le rover Zhurong a été déposé en 2021 sur une plaine de l'hémisphère Nord, dans la région d'Utopia, qui recèle des indices d'une présence passée d'eau. Le principal auteur de l'étude parue dans Nature, Bo Wu, de l'Université polytechnique de Hong Kong, a expliqué qu'une série de caractéristiques pointaient vers un ancien océan: des "cônes creux, des traversées polygonales et des courants gravés" dans le sol. De précédentes recherches suggéraient que les cônes creux aient pu provenir de geysers de boue, et se formaient souvent dans des zones ayant contenu de l'eau ou de la glace. Les informations recueillies par le rover, ainsi que par des données satellite, suggèrent aussi la présence d'un littoral tout proche, selon l'étude. Les chercheurs imaginent un scénario dans lequel l'océan a été formé par des inondations il y a environ 3,7 milliards d'années. Avant de geler en traçant un trait de côte, puis de disparaître il y a environ 3,4 milliards d'années. M. Bo a insisté sur le fait que l'équipe ne "prétend pas que les découvertes prouvent définitivement qu'il y avait un océan sur Mars".

