Tout savoir sur la Première conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique

Tout savoir sur la Première conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique

L’événement se tiendra du 9 au 10 novembre à Sirius, dans le sud de la Russie. Au total, 19 tables rondes et événements thématiques sont prévus le 9 novembre. 08.11.2024, Sputnik Afrique

Voici les principaux sujets des discussions:️L’une des tables rondes, dénommée Russie – Afrique: dans la lutte pour la vérité, réunira Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe de la Diplomatie, Margarita Simonyan, rédactrice en chef de l’agence Rossiya Segodnya dont fait partie Sputnik, et la panafricaniste Nathalie Yamb. Le 10 novembre, il y aura une session plénière ministérielle.À ce jour, plus de 1.500 participants ont confirmé leur présence, dont plus de 40 ministres.

