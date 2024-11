https://fr.sputniknews.africa/20241108/lintervention-de-poutine-marque-un-changement-strategique-selon-un-expert-1069099918.html

L’intervention de Poutine marque un "changement stratégique", selon un expert

Durant son intervention lors de la session plénière du forum Valdaï, le Président russe a marqué un "changement stratégique" et a lancé de "sérieux... 08.11.2024, Sputnik Afrique

Le Président russe a tenté de transmettre l'idée que sans des mesures spécifiques, il y a un risque de perdre le contrôle sur la situation internationale, selon Ziad Mansour. Pour lui, c'était un appel sincère à restaurer ce qui est encore possible et à éviter une grande guerre.Poutine a également adressé des avertissements à l’administration américaine et à l’Europe. Il a souligné la nécessité de se tourner vers l'avenir, vers un monde nouveau qui reconnaît la multipolarité.Un autre message important était que certaines élites occidentales n’acceptent pas la véritable essence de la compréhension internationale et tentent d'empêcher l’émergence d’un nouvel ordre mondial qui répond aux intérêts de tous les États.

