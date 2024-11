https://fr.sputniknews.africa/20241108/les-pays-occidentaux-continuent-dinjecter-de-largent-a-kiev-mais-le-volume-daide-diminue-1069105703.html

Les pays occidentaux continuent d’injecter de l’argent à Kiev, mais le volume d’aide diminue

Depuis le début de l'opération militaire russe en Ukraine, le 24 février 2022, les pays et organisations occidentaux ont financé Kiev à hauteur de 99,5... 08.11.2024, Sputnik Afrique

En 2022, les pays et organisations occidentaux ont financé le budget ukrainien à hauteur de 31,1 milliards de dollars. En 2023, le montant a augmenté pour atteindre 42,5 milliards. Par contre, en 2024, au 30 octobre, le financement est de 25,9 milliards. Le volume mensuel moyen de l'aide étrangère a atteint cette année un minimum: l'Ukraine reçoit désormais 2,59 milliards de dollars par mois, contre 3,54 milliards un an plus tôt et 3,11 milliards en 2022. Principaux donateurs:

