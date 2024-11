https://fr.sputniknews.africa/20241108/le-mali-est-ouvert-aux-partenariats-agricoles-avec-la-russie-selon-un-responsable-1069117238.html

Le Mali est ouvert aux partenariats agricoles avec la Russie, selon un responsable

Le Mali est ouvert aux partenariats agricoles avec la Russie, selon un responsable

Pour moderniser son agriculture, le Mali est prêt à des partenariats avec la Russie mais peut aussi miser sur l'intégration régionale, a déclaré à Sputnik... 08.11.2024, Sputnik Afrique

Le développement rural est la condition de l'autosuffisance et de la sécurité alimentaire, une question sur laquelle le Forum agroalimentaire de la région de Novossibirsk permet d'avancer, a déclaré ce vendredi 8 novembre à Sputnik Afrique Sabake Tianegue Diarra, chargé des relations extérieures de l’Institut polytechnique rural et de formation appliquée de Katibougou, participant à l'événement.Le Mali peut aussi compter sur l'intégration régionale et sur ses partenaires du Sahel pour avancer dans le secteur agricole, selon lui.Le VIIe Forum Agroalimentaire de la région de Novossibirsk se déroule du 6 au 8 novembre en Sibérie occidentale. Des universitaires et fonctionnaires maliens, burkinabè, nigériens et guinéens y ont notamment discuté de technologies et de la sécurité alimentaire.

