L'Afrique ne veut plus "se mettre en esclavage", mais choisit ses partenaires

L'Afrique s'est réveillée et ne veut plus être un pré carré occidental, a déclaré à Sputnik Afrique l'analyste politique Modeste Dossou, qui salue le discours... 08.11.2024, Sputnik Afrique

Les pays d'Afrique ne veulent plus "se mettre en esclavage" pour l'Occident alors qu'ils peuvent collaborer avec d'autres États, comme la Russie, "qui ont la même technologie, sinon plus" et souhaitent être de bons partenaires, a déclaré ce vendredi 8 novembre à Sputnik Afrique l'analyste béninois Modeste Dossou, commentant les déclarations du Président Poutine à la session du club Valdaï.L'émergence d'un monde multipolaire, poussée par la Russie, ne se fera pas sans l'Afrique, "grand réservoir naturel", vers qui tous les regards sont tournés, ajoute l'expert.Le continent entretient d'ailleurs de bonnes relations avec la Russie, qui respecte ses engagements, fait preuve de "sincérité dans le travail" et ne s'ingère pas dans les affaires intérieures des pays souverains.

