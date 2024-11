https://fr.sputniknews.africa/20241108/entretiens-russie-madagascar-a-la-1ere-conference-ministerielle-russie-afrique-a-sotchi-1069117990.html

Entretiens Russie-Madagascar à la 1ère conférence ministérielle Russie-Afrique à Sotchi

Entretiens Russie-Madagascar à la 1ère conférence ministérielle Russie-Afrique à Sotchi

Le partenariat dans la prospection géologique a été au centre des entretiens entre les ministres russe et malgache des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov et... 08.11.2024

sergueï lavrov

madagascar

afrique

russie

international

rafaravavitafika rasata

1ère conférence ministérielle russie-afrique

Les ministres russe et malgache des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov et Rafaravavitafika Rasata, ont tenu une rencontre en marge de la 1ère conférence du Forum de partenariat Russie-Afrique, a annoncé ce vendredi 8 novembre le ministère russe des Affaires étrangères.Les deux pays ont réaffirmé leur intention de coordonner leurs efforts au sein de l'Onu et d'autres organisations internationales, selon le ministère russe des Affaires étrangères.La 1ère conférence du Forum de partenariat Russie-Afrique organisée au niveau des ministres des Affaires étrangères s'ouvre officiellement le 9 novembre à Sotchi, dans le sud de la Russie. Plusieurs ministres se sont déjà rendus en Russie et mené des entretiens avec M.Lavrov en marge de cet événement.

