Un rebond de la production du cacao est attendu au Ghana

Après la pire récolte de la saison 2023-2024, le Ghana espère une résurgence de la production pour la campagne agricole en cours, rapportent des médias. 07.11.2024, Sputnik Afrique

Le régulateur Cocobod ainsi que les agriculteurs font état de cacaoyers en meilleure santé et s'attendent à un rebond de rendements grâce à des conditions météorologiques favorables."Les arbres sont productifs et on ne compte pas moins de 50 cabosses par arbre", se réjouit l'un des agriculteurs, cité par des médias.Alors que le Cocobod prévoit une récolte à 650 000 tonnes, l'Organisation internationale du cacao avance des pronostiques plus retenues de 500 000 tonnes.

