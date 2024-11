https://fr.sputniknews.africa/20241107/trump-compte-t-il-reellement-mettre-fin-au-conflit-en-ukraine--1069087452.html

Trump, compte-t-il réellement mettre fin au conflit en Ukraine?

L'entourage de Donald Trump lui suggère de geler le conflit en Ukraine en créant une zone tampon, selon le Wall Street Journal. Le plan prévoit également que...

Au lieu de résoudre le conflit en Ukraine, Trump pourrait tout simplement le geler.C'est ce que suggère l'entourage du Président américain récemment réélu, selon le Wall Street Journal, qui cite des sources.Le plan prévoit l'instauration d'une zone tampon gérée par des moyens européens, sans recours aux ressources humaines et financières américaines. De plus, Kiev devrait suspendre sa demande d'adhésion à l'Otan pendant au moins 20 ans.Moscou reste sceptique concernant le plan dévoilé par le WSJ qui, selon le porte-parole du Kremlin est trop "abstrait et dépersonnalisé" pour qu'on le prenne au sérieux.

