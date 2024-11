https://fr.sputniknews.africa/20241107/sputnik-en-reportage-dans-la-banlieue-de-beyrouth-apres-les-raids-israeliens-1069096117.html

Sputnik en reportage dans la banlieue de Beyrouth après les raids israéliens

Des images de la banlieue sud de Beyrouth dévastée après les raids israéliens ont été prises par un correspondant de Sputnik. De nombreux bâtiments... 07.11.2024, Sputnik Afrique

Un correspondant de Sputnik a pu mesurer l'étendue des dégâts dans la banlieue sud de Beyrouth après des raids israéliens.Les images montrent une destruction généralisée des bâtiments résidentiels: de nombreux appartements et maisons semblent complètement démolis, d’autres ont subi de graves dommages.Une partie des réseaux d'approvisionnement en eau et en électricité a été détruite. L'impact sur les commerces et entreprises et aussi important.Les images de Sputnik montrent comment certains habitants tentent de réparer les dégâts causés à leur maison.

