"Quelque part en lui", Donald Trump a "cet esprit multipolaire", selon un expert

"Quelque part en lui", Donald Trump a "cet esprit multipolaire", selon un expert

Sputnik Afrique

Le milliardaire, qui vient de décrocher son second mandat présidentiel aux États-Unis, "est en train de secouer un vieil arbre décati et défaillant qui est...

Joint par Sputnik Afrique, l'essayiste franco-serbe Nikola Mirkovic analyse les conséquences de la victoire de Donald Trump. Il qualifie Donald Trump d’"avocat de la diplomatie, négociant dans le bon sens du terme", et "un des seuls hommes d'État, seul Président américain à ne pas avoir déclenché de nouvelle guerre" pendant son premier mandat de 2017 à 2021. Concernant les relations avec la Russie, l’expert voit la volonté de Trump de dialoguer: "Depuis plusieurs années, je dirais presque depuis 4 ans, le Kremlin va avoir quelqu'un avec qui discuter à la Maison-Blanche. Et là, en effet, ils vont mettre les cartes sur table et ils vont parler comme des grandes puissances (…). Trump ne donnera pas de chèque en blanc à Vladimir Poutine et l'inverse est tout aussi vrai". Quant à la Chine, Donald Trump "négociera aussi avec Xi Jinping et cela sera peut-être un peu plus difficile".Son premier chantier devrait être "d'assainir et d'assécher le marécage du Deep State, le swamp américain de cette politique atlantiste, de ces politiques wokistes, de cette politique néoconservatrice qui a fait tant de mal aux États-Unis et au monde".

