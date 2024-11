Le groupement Ouest a amélioré sa position tactique, frappé quatre brigades ukrainiennes et repoussé huit contre-attaques. L'armée de Kiev a perdu 430 soldats. Deux dépôts de munitions ont été détruits.

Le groupement Sud a occupé des positions plus avantageuses, frappé six brigades ennemies et repoussé une contre-attaque. Les pertes ukrainiennes s'élèvent à 665 combattants. Trois obusiers M119 américains ont aussi été détruits.