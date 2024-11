https://fr.sputniknews.africa/20241107/la-reunion-ministerielle-russie-afrique-deviendra-un-veritable-debat-sur-le-futur-du-continent-1069090810.html

La réunion ministérielle Russie-Afrique deviendra un véritable débat sur le futur du continent

Programmé pour les 9 et 10 novembre à Sotchi, l’événement "devrait passer d'une discussion protocolaire à une véritable discussion sur ce que nous avons déjà... 07.11.2024, Sputnik Afrique

Les actualités africaines s’invitent de plus en plus dans l’espace médiatique russe, selon elle. Par ailleurs, tous les intervenants à la réunion du Club Valdaï, y compris des fonctionnaires russes, "ont mentionné le continent africain d'une manière ou d'une autre", a indiqué Irina Abramova en marge de la réunion du Club Valdaï, qui se tient actuellement à Sotchi. Les délégations africaines sont devenues plus nombreuses. À la réunion du Club Valdaï, il y a des invités d’Égypte, d'Afrique du Sud, d'Algérie, du Mali, de Tanzanie, poursuit-elle.️Tous les États africains ont confirmé leur participation à la première réunion des ministres des Affaires étrangères Russie-Afrique, selon la diplomatie russe.

