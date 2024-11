https://fr.sputniknews.africa/20241107/corridor-de-transport-international-nord-sud-future-liaison-cle-europe-afrique-asie-1069085585.html

Corridor de transport international Nord-Sud: future liaison clé Europe-Afrique-Asie?

Le Corridor de transport international Nord-Sud peut jouer un rôle clé dans la connexion des trafics de fret d'Europe, d'Afrique et d'Asie, estime un membre du... 07.11.2024, Sputnik Afrique

Le nombre de pays intéressés par le développement du corridor est en augmentation. Oman et le Qatar ont déjà exprimé leur intention de rejoindre le projet. On s'attend à ce que des États africains suivent cet exemple, affirme Marat Zembatov, cité par des médias russes.Étant donné que le CTI pourrait devenir une liaison clé entre trois continents, il est jugé nécessaire de revoir sa capacité de trafic de fret, initialement fixée à 30 millions de tonnes par an, affirme Zembatov. Il est évident qu'un tel élargissement requiert la résolution rapide de plusieurs problèmes, qui seront notamment discutés lors du Forum international CTI Nord-Sud – Nouveaux Horizons, qui se tiendra dans la ville russe d'Astrakhan du 13 au 15 novembre.Le сorridor de transport international Nord-Sud est un itinéraire ferroviaire et maritime de 7 200 km, conçu pour assurer la liaison entre la Russie et l'Inde via l'Iran, malgré les sanctions contre la Russie.

