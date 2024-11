https://fr.sputniknews.africa/20241106/un-cri-dalarme-un-chercheur-malien-sur-linterdiction-de-lhomosexualite-par-bamako-1069079865.html

"Un cri d'alarme": un chercheur malien sur l'interdiction de l'homosexualité par Bamako

"Un cri d'alarme": un chercheur malien sur l'interdiction de l'homosexualité par Bamako

Pour le Dr Adama Diabaté, la promotion des relations homosexuelles "fait partie d'un vaste programme occidental visant à galvaniser les pays du tiers-monde"... 06.11.2024, Sputnik Afrique

Cette volonté est promue sous couvert de la défense des droits de l'homme, mais le but de l'Occident est de limiter la natalité sur le continent africain, poursuit-il. En revanche, l'Occident se retrouvera en manque de ressources humaines "pour commander le monde". Or, l'époque de domination occidentale est définitivement révolue et "le basculement géopolitique vers l'Est est irréversible", insiste le chercheur. Selon lui, les institutions financières comme la Banque mondiale et le FMI, sont des instruments de la réalisation de cette politique et n'hésitent pas à suspendre la coopération avec un pays "qui n'accepte pas les LGBT, les homosexuels et d'autres groupes".

2024

