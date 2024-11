https://fr.sputniknews.africa/20241106/ll-pourra-y-avoir-une-certaine-detente-entre-moscou-et-washington-apres-la-victoire-de-trump-1069068049.html

"ll pourra y avoir une certaine détente" entre Moscou et Washington après la victoire de Trump

"ll pourra y avoir une certaine détente" entre Moscou et Washington après la victoire de Trump

Sputnik Afrique

Le retour du républicain à la Maison-Blanche va donner une "impulsion plutôt favorable au règlement négocié de la crise en Ukraine", estime auprès de Sputnik...

Cependant, selon lui, ce ne sera pas suivi par "une forme de trêve ou de cessez le feu en Ukraine". Et de rappeler que "c'est Trump qui a fourni l'Ukraine en armement, en agents de la CIA, en experts militaires, aussi en formateurs militaires". Concernant les sanctions antirusses, le politicien ne pense pas qu'elles seront levées "facilement et rapidement" car le fossé entre l'Occident et la Russie "risque de demeurer encore un certain temps actif". Sur l'autre point chaud, le Proche-Orient, le journaliste s'attend à ce que Israël aille "plus loin dans la répression, le bombardement, la destruction, la dévastation du Liban, de la Syrie et de Gaza". D'une manière générale, le 47e Président va se concentrer sur les États-Unis eux-mêmes, ajoute l'ancien homme politique. Son objectif étant de "rendre à l'Amérique non seulement sa place dans le monde, mais surtout la reconstruire à l'intérieur de ses propres murs, sur le plan économique, sur le plan aussi des rapports sociaux".

