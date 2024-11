https://fr.sputniknews.africa/20241106/lethiopie-peut-devenir-lun-des-principaux-beneficiaires-des-brics-declare-lambassadeur-de-russie-1069077437.html

L'Éthiopie peut devenir l’un des principaux bénéficiaires des BRICS, déclare l'ambassadeur de Russie

L'alliance offre une voie prometteuse pour les prêts et l'assistance, essentiels pour assurer la prospérité du pays, a expliqué Evgueni Terekhine.

Aujourd’hui, l'Éthiopie importe des technologies de pointe et exporte des produits agricoles, des minéraux et des matières premières. Elle est bien placée pour bénéficier de l'adhésion aux BRICS, a fait valoir le diplomate.Ses riches terres agricoles, ses ressources minérales, son potentiel d’énergie renouvelable contribuent à des perspectives optimistes dans le cadre des BRICS, a-t-il poursuivi.L'Éthiopie entretient déjà des relations étroites avec plusieurs pays des BRICS, notamment la Russie, la Chine et l'Inde.En outre, l’Afrique du Sud accueille une importante diaspora éthiopienne, ajoutant "une plus grande dimension à ces connexions bilatérales", a précisé l’ambassadeur.

