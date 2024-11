https://fr.sputniknews.africa/20241106/lessentiel-concernant-les-elections-presidentielles-americaines-a-6h-gmt-1069059781.html

L'essentiel concernant les élections présidentielles américaines à 6H GMT

L'essentiel concernant les élections présidentielles américaines à 6H GMT

▪️ Trump est en tête dans tous les États pivots: Géorgie, Arizona, Caroline du Nord, Pennsylvanie, Michigan, Nevada et Wisconsin, selon les estimations des... 06.11.2024, Sputnik Afrique

▪️ Trump est en tête dans tous les États pivots: Géorgie, Arizona, Caroline du Nord, Pennsylvanie, Michigan, Nevada et Wisconsin, selon les estimations des médias; ▪️ Les résultats préliminaires du vote au Nevada viennent d'être publiés, après le traitement de 2% des voix, Trump obtient 73%, Harris seulement 26,2%, rapporte CNN; ▪️ Kamala Harris gagne en Virginie et au Nouveau-Mexique, selon les dernières données AP;▪️Trump remporte le comté de Butler en Pennsylvanie avec 65,9% des voix, où il a été victime d’une tentative d’assassinat cet été, indique NBC; ▪️Harris, selon les données préliminaires de l'AP, dispose de 205 voix électorales, Trump en a 230;▪️ De son côté Fox News indique que Trump dispose de 232 voix électorales, Harris de 216; ▪️ Les chances de victoire de Trump dépassent 93%, selon les données de la plateforme en ligne Polymarket;▪️Le New York Times donne 89% de chances que Trump gagne;▪️CNN : "Il n'y a pas eu de surprises." Le décompte des voix projeté est conforme à la manière dont s’est déroulée la course à la présidentielle lors des élections précédentes.

