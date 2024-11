https://fr.sputniknews.africa/20241106/les-medecins-russes-aident-leurs-confreres-zambiens-a-reduire-la-mortalite-maternelle-et-infantile-1069080401.html

Les médecins russes aident leurs confrères zambiens à réduire la mortalité maternelle et infantile

C'est l’un des objectifs de l'équipe qui s'est rendue dans le pays africain dans le cadre du projet Mission Bonté. Pour l'atteindre, les spécialistes russes... 06.11.2024, Sputnik Afrique

La délégation compte des spécialistes dans de nombreux domaines: des chirurgiens, des anesthésistes, des obstétriciens, des gynécologues, des oncologues, a révélé à Sputnik l'agence russe Rossotrudnitchestvo, en charge des relations avec d'autres États. Les spécialistes travaillent actuellement à l'hôpital universitaire de Lusaka, où ils ont déjà réalisé plusieurs opérations complexes dont l'ablation d'une tumeur maligne de la mâchoire supérieure. Les diplômés zambiens des écoles de médecine russes, qui sont rentrés dans leur pays, participent également dans ces efforts. Le ministère zambien de la Santé et l'hôpital universitaire de la capitale ont travaillé pendant un an pour organiser cette mission. Le projet est mis en œuvre avec l'aide de l'ambassade russe et de la Maison russe en Zambie.

