L'élection présidentielle de 2024 devient la plus chère de l'histoire américaine

Les campagnes de Trump et Harris ont recueilli la somme colossale de 4,2 milliards de dollars pour leur arsenal électoral en 2024, et ont dépensé environ 3,5... 06.11.2024, Sputnik Afrique

2024-11-06T05:17+0100

Les chiffres, basés sur les déclarations des campagnes, ont révélé que la campagne de Harris a largement dépassé celle de Donald Trump en termes de fonds collectés. Pour la candidate démocrate, plus de 2,3 milliards de dollars ont été amassés et 1,9 milliard ont été dépensés. L'ancien Président, en comparaison, a collecté 1,8 milliard de dollars et en a dépensé 1,6 milliard. Voici quelques catégories de dépenses:

