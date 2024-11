https://fr.sputniknews.africa/20241106/le-president-somalien-promet-de-reprendre-ses-concitoyens-immigrants-en-allemagne-1069071267.html

Le Président somalien promet de reprendre ses concitoyens, immigrants en Allemagne

"J'accueillerai tout réfugié somalien qui n'a pas de titre de séjour en Allemagne ou n'a pas pu s'intégrer ici", a déclaré hier le Président somalien lors de... 06.11.2024, Sputnik Afrique

Hassan Sheikh Mohamud est persuadé que la déportation n'est pas une mesure indispensable, selon la présidence somalienne. Les Somaliens qui ne sont plus en situation légale peuvent "sans problème" retourner dans leur patrie, d'autant plus que la situation sécuritaire s'y est considérablement améliorée, a-t-il conclu. La Somalie est devenue plus sécurisée, "nous ne sommes plus un pays de guerre civile", a indiqué le dirigeant du pays dans une interview aux médias allemands avant sa visite à la chancellerie.

